Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"
Литература
Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек забыл взять свои документы и сел в лужу
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