Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"

Литература

Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"

Автор: Гость