Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"

Литература
Составить шуточное сообщение которое должно заканчиваться одним из фразеологизмов "Сесть в лужу; на вору шапка горит; сидеть на двух стульях;"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек забыл взять свои документы и сел в лужу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Прочтите и переведите текст the country across the ocean
Ответить
Русский язык
Заяц,корова,лисица, медведь,собака- это
Ответить
Алгебра
Докажите что для любого натурального значения n выполняется равенство: 2*2!+3*3!+4*4!+...+(n+1)(n+1)!=(n+2)!-2
Ответить
Українська література
Цитатна характеристика Яви з твору "Тореодори з Васюкивки"
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций. Помогите сросно! Прошу!!!!! 1) Ca(OH)2+SO2 2) CoO+H3BO3 3) CaO+SiO2 4) NaOH+N2O3 5) HNO3+BaO 6) Fe(OH)2+HCL
Ответить