Напишите уравнения реакций. Помогите сросно! Прошу!!!!! 1) Ca(OH)2+SO2 2) CoO+H3BO3 3) CaO+SiO2 4) NaOH+N2O3 5) HNO3+BaO 6) Fe(OH)2+HCL
Химия
Напишите уравнения реакций. Помогите сросно! Прошу!!!!! 1) Ca(OH)2+SO2 2) CoO+H3BO3 3) CaO+SiO2 4) NaOH+N2O3 5) HNO3+BaO 6) Fe(OH)2+HCL
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ca(OH)2+SO2=CaSO3+H2O 3)CaO+SiO2=CaSiO3 4)2NaOH+N2O3= 2NaNO2+H2O 5) BaO+2HNO3=Ba(NO3)2+H2O 6) Fe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2O Перепроверь 2
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