Найдите площадь круга, если2/3 длины окружности этого круга равны12,4 см .(p= 3.1)

Математика
Найдите площадь круга, если2/3 длины окружности этого круга равны12,4 см .(p= 3.1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем длину окружности: 24,8*3/2=37,2 теперь из формулы длины круга l=2пиR выразим R: R =l/2пи R =37,2/2*3,2=5,8(cm) Теперь в формулу площади круга S=пиR^2 подставим значение R и посчитаем: S =3,2*5,8^2=107,7 Как-то так
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