Помогите пожалуйста написать. Заранее спасибо.

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У головний мозоку хребетних тварин виділяють 5 відділів: ПЕРЕДНІЙ МОЗОК, ПРОМІЖНИЙ МОЗОК, СЕРЕДНІЙ МОЗОК, МОЗОЧОК і ДОВГАСТИЙ МОЗОК Верх переднього мозку - МАНТІЯ - у більшості нижчих хребетних утворена тільки білою речовиною. У плазунів в мантії вже з’являється сіра речовина - зачаток КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ. У птахів, не дивлячись на досить великі розміри переднього мозку, зберігається такий же тип будови. І тільки у ссавців передній мозок помітно збільшується у розмірах за рахунок розвитку сірої речовини на поверхні мантії. Це - КОРА ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ, яка утворює БОРОЗНИ і ЗВИВИНИ. За рахунок цих звивин і борозен багаторазово збільшується площа її поверхні. У мозочку ссавців також назовні розташована сіра речовина мозку, утворюючи звивини, а всередині - біла речовина. В інших відділах головного мозку все як і в спинному мозку - назовні - біла речовина, а всередині - сера речовина. СЕРЕДНІЙ МОЗОК у примітивних хребетних займається тільки обробкою зорової інформації, особливо його складні парні ядра, які називають зоровими долями (горбами). У ссавців ці долі не мають таких великих розмірів і не так складно влаштовані, оскільки обробка частини зорової інформації і них перемістилась до кори головного мозку. Тем не менш ядра середнього мозку в них продовжують відігравати ведучу роль у цілому ряді зорових рефлексів (зміні діаметра зіниці при зміні освітленості, наприклад).МОЗОЧОК, який за складністю своєї організації нерідко порівнюється з великими півкулями головного мозку, також утворює комплекс ядер, які відповідають за механізм підтримання рівноваги, координацію рухів тіла, а також регуляцію тонусу м’язів і деяких інших фізіологічних процесів.ДОВГАСТИЙ МОЗОК, який з одного боку поєднується з середнім мозком, а з другого - зі спинним мозком, за устроєм дуже нагадує останній і тому носить назву МОЗКОВОГО СТОВБУРА. Тут розташовані ядра, які відповідають за такі безумовні рефлекси, як дихання, ковтання, ссання, а також деякі інші.