Аня и Оля вышли одновременно из своих домов и пошли в школу через 15 минут Аня догнала Юлю какое расстояние между домами девочек если Аня шла со скоростью 80 м минуту а Оля со скоростью 60 м минуту

Математика
Аня и Оля вышли одновременно из своих домов и пошли в школу через 15 минут Аня догнала Юлю какое расстояние между домами девочек если Аня шла со скоростью 80 м минуту а Оля со скоростью 60 м минуту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) 80 м/мин х 15 мин =  1200м -    прошла за 15 мин. Аня      2) 65 м/мин х 15 мин =  975 м - прошла до встречи Оля      3) 1200 м - 975 м =        225 м - расстояние между домами Ани и Оли. 2.  1) 24 : 6 х 2 =   8 мин  -   решала уравнение      2) 24 : 6 х 3 = 12 мин -  решала задачи      3) 24 - ( 8 + 12 ) = 24 - 20 = 4 мин -  делала проверку вычислений 3.  Исходя из условия, можна решить только так ;       1)  7 - 5 = 2 -   в уборке принимали участие на 2 девочки больше     Эти 2 девочки вымыли 4 стола, значит, одна девочка вымыла:   2) 4 : 2 = 2 стола      Следовательно, каждый ученик вымыл по 2 стола. Тогда:       3)  ( 5 + 7 ) х 2 = 12 х 2 = 24 - стола в классе

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