Аня и Оля вышли одновременно из своих домов и пошли в школу через 15 минут Аня догнала Юлю какое расстояние между домами девочек если Аня шла со скоростью 80 м минуту а Оля со скоростью 60 м минуту

Гость: Гость:

1) 80 м/мин х 15 мин = 1200м - прошла за 15 мин. Аня 2) 65 м/мин х 15 мин = 975 м - прошла до встречи Оля 3) 1200 м - 975 м = 225 м - расстояние между домами Ани и Оли. 2. 1) 24 : 6 х 2 = 8 мин - решала уравнение 2) 24 : 6 х 3 = 12 мин - решала задачи 3) 24 - ( 8 + 12 ) = 24 - 20 = 4 мин - делала проверку вычислений 3. Исходя из условия, можна решить только так ; 1) 7 - 5 = 2 - в уборке принимали участие на 2 девочки больше Эти 2 девочки вымыли 4 стола, значит, одна девочка вымыла: 2) 4 : 2 = 2 стола Следовательно, каждый ученик вымыл по 2 стола. Тогда: 3) ( 5 + 7 ) х 2 = 12 х 2 = 24 - стола в классе