Ведь сострадание для жизни в целом представляет собой главное чувство, дающее силу, надежду, веру и огромную поддержку тех, кто в этом нуждается. Пожалуйста, проверьте правильность знаков препинания!
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Ведь сострадание для жизни в целом представляет собой главное чувство, дающее силу, надежду, веру и огромную поддержку тех, кто в этом нуждается. Пожалуйста, проверьте правильность знаков препинания!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, всё верно :) если только не рассматривать "в целом" как вводную конструкцию, которая должна выделятся запятыми )
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