Ведь сострадание для жизни в целом представляет собой главное чувство, дающее силу, надежду, веру и огромную поддержку тех, кто в этом нуждается. Пожалуйста, проверьте правильность знаков препинания!

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Ведь сострадание для жизни в целом представляет собой главное чувство, дающее силу, надежду, веру и огромную поддержку тех, кто в этом нуждается. Пожалуйста, проверьте правильность знаков препинания!

Автор: Гость