Решить предел при х стремящимся к минус и плюс бесконечности

Алгебра
Решить предел при х стремящимся к минус и плюс бесконечности
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Гость:
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