Укажите число которое находится между числами 0.1235 и 0.1253
Математика
Укажите число которое находится между числами 0.1235 и 0.1253
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.1243-все просто) ну или 0.1252; 0.1246
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