X^2+10=7x-2 x^2+15=2x
Математика
X^2+10=7x-2 x^2+15=2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+10=7x-2 x^2+10-7x+2=0 x^2-7x+12=0 по теореме Виетта x1=3 x2=4 Ответ: 3;4 x^2+15=2x x^2-2x+15=0 D= b^2-4ac D= -2^2-4*2*15= 4-120= -116<0. Дискриминант отрицательный, нет корней
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