Общим в строении атомов элементов с порядковыми номерами 6 и 9: А. заряд ядра Б. число электронов на внешнем энергетическом уровне В. число энергетических уровней.
Химия
Общим в строении атомов элементов с порядковыми номерами 6 и 9: А. заряд ядра Б. число электронов на внешнем энергетическом уровне В. число энергетических уровней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общим является число энергетических уровней, так как вещества находятся в одной группе. Заряд ядра у веществ соответственно +6 и +9, поэтому он никак не может быть одинаковым. Число электронов на внешнем энергетическом уровне определяется номером периода, в котором находится элемент. Данные элементы находятся в разных периодах, следовательно, не могут иметь одинаковое число электронов на внешнем энергетическом уровне.
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