(ДА-НЕТ) Вам предстоит согласиться или не согласиться с теми утверждениями, которые вы прочтёте. За каждый правильный ответ – 1 балл. 1. Язык – средство передачи мыслей, знаний, чувств и т.д. Пользуясь языком, люди общаются меж...
Русский язык
(ДА-НЕТ) Вам предстоит согласиться или не согласиться с теми утверждениями, которые вы прочтёте. За каждый правильный ответ – 1 балл. 1. Язык – средство передачи мыслей, знаний, чувств и т.д. Пользуясь языком, люди общаются между собой, то есть обмениваются информацией, мыслями, впечатлениями, чувствами; передают накопленный опыт в области науки, искусства, культуры и т.д. 2. Безударная гласная в корне слова на письме проверяется безударной же гласной в этом же корне. Изменение слова и подбор однокоренных слов – два способа проверки правильности написания безударных гласных в корне слова. 3. После шипящих ж, ч, ш, щ пишутся гласные ы, ю, я (не пишутся и, у, а). 4. В глаголах, которые отвечают на вопросы что делать? что сделать? пишется – ться (с буквой ь). В глаголах, которые отвечают на вопросы что делает (сделает)? что делают (сделают)? пишется – тся (без буквы ь). 5. Антонимы – это слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Да. 2.Нет. 3.НЕт. 4.Да. 5.Да.
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