просклонять по падежам словосочетания: три минуты,трое друзей

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просклонять по падежам словосочетания: три минуты,трое друзей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рп    троих медвежат дп    троих медвежат вп    трёх медвежат тп    троими медвежатами пп    о троих медвежатах    ТАК?  ))
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