просклонять по падежам словосочетания: три минуты,трое друзей
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просклонять по падежам словосочетания: три минуты,трое друзей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рп троих медвежат дп троих медвежат вп трёх медвежат тп троими медвежатами пп о троих медвежатах ТАК? ))
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