Обстоятельство обозначает ...обстоятельство обозначает
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Обстоятельство обозначает ...обстоятельство обозначает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство обозначает место, время, причину, образ действия и отвечает на вопросы когда? где? куда? откуда? зачем? почему? как?
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