Обстоятельство обозначает ...обстоятельство обозначает

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Обстоятельство обозначает ...обстоятельство обозначает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
         Обстоятельство  обозначает место, время, причину, образ действия и отвечает на вопросы   когда?   где?   куда?   откуда?   зачем?   почему? как?  
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