Задача 1. У бочці було 40 відер води. Вранці для поливання саду витратили 6 відер вод??, а ввечері - в 2 рази більше, ніж вранці. Скільки відер води залишилось у бочці? задача 2. У дитячий садок привезли 9 ящиків моркви, по 7 к...

Математика

Задача 1. У бочці було 40 відер води. Вранці для поливання саду витратили 6 відер вод??, а ввечері - в 2 рази більше, ніж вранці. Скільки відер води залишилось у бочці? задача 2. У дитячий садок привезли 9 ящиків моркви, по 7 кг у кожному, і 5 ящиків буряків, по 6 кг у кожному. На скільки більше кг моркви, ніж буряків, привезли в дитячий садок? задача 3. Учні посадили 7 рядів яблунь, по 8 дерев у кожному ряду, і 4 ряди груш. По 8 дерев у кожному ряду. Сскільки всього яблунь і груш посадили учні? задача 4. З однієі грядки зірвали 27 кг огірків, а з другоі - 18 кг. Усі огірки розсипали в ящики, по 9 кг у кожний. Скільки ящиків заповнили огірками.

Автор: Гость