Задача 1. У бочці було 40 відер води. Вранці для поливання саду витратили 6 відер вод??, а ввечері - в 2 рази більше, ніж вранці. Скільки відер води залишилось у бочці? задача 2. У дитячий садок привезли 9 ящиків моркви, по 7 к...

Математика
Задача 1. У бочці було 40 відер води. Вранці для поливання саду витратили 6 відер вод??, а ввечері - в 2 рази більше, ніж вранці. Скільки відер води залишилось у бочці? задача 2. У дитячий садок привезли 9 ящиків моркви, по 7 кг у кожному, і 5 ящиків буряків, по 6 кг у кожному. На скільки більше кг моркви, ніж буряків, привезли в дитячий садок? задача 3. Учні посадили 7 рядів яблунь, по 8 дерев у кожному ряду, і 4 ряди груш. По 8 дерев у кожному ряду. Сскільки всього яблунь і груш посадили учні? задача 4. З однієі грядки зірвали 27 кг огірків, а з другоі - 18 кг. Усі огірки розсипали в ящики, по 9 кг у кожний. Скільки ящиків заповнили огірками.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22(якщо зранку витратили 6 то ввечері 6*2=12(від) То ми отримаємо приклад 40-(6+12)=22(від)залишилося відер води
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
При гниении энергия а) выделяется б) поглощается в) не изменяется
Ответить
Химия
Решите 1 и 2 задание!
Ответить
География
Территория этой страны имеет выход атлантическому океану. На её территории распо??ожена крайняя западная точка материка, на котором находится эта с...
Ответить
Математика
Площадь участка 84 метров в квадрате его ширина 7 метров Найди периметр участка
Ответить
Математика
1.выполнить действия: а) 0,398*12= б) 3,84*45= в) 3,074/53= г) 3,04/10=
Ответить