Площадь участка 84 метров в квадрате его ширина 7 метров Найди периметр участка
Математика
Площадь участка 84 метров в квадрате его ширина 7 метров Найди периметр участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-84 S(квадрат)=a*b 84:7=12 - длинна квадрата. Ответ 12
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