Решите 1 и 2 задание!
Химия
Решите 1 и 2 задание!
Ответ(ы) на вопрос:
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Задание 1. 1) Спирты (бутанол-2) 2) Алканы (2-метилпентан) 3) Предельные карбоновые кислоты (3-диметилгексановая кислота) 4) Алкины (пентин-2) 5) Арены (пара-ксилол)
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