Окружность с центом в точке о описана около равнобедренного треугольника авс в котором ав=вс и угол авс 66 градусов найдите велечину угла вос (Рисунок на фото)
Алгебра
Окружность с центом в точке о описана около равнобедренного треугольника авс в котором ав=вс и угол авс 66 градусов найдите велечину угла вос (Рисунок на фото)
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