Периметр прямоугольника равен 54 см. Одна из сторон равна 9 см. Чему равна другая ст??рона? Помогите решить задачи с 11 по В2! Спасибо!!!

Математика
Периметр прямоугольника равен 54 см. Одна из сторон равна 9 см. Чему равна другая ст??рона? Помогите решить задачи с 11 по В2! Спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти сторону прямоугольника нужно: Периметр разделить на известную сторону. 54:9=6
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