Периметр прямоугольника равен 54 см. Одна из сторон равна 9 см. Чему равна другая ст??рона? Помогите решить задачи с 11 по В2! Спасибо!!!

Математика

Периметр прямоугольника равен 54 см. Одна из сторон равна 9 см. Чему равна другая ст??рона? Помогите решить задачи с 11 по В2! Спасибо!!!

Автор: Гость