Опиши занятия людей в зоне смешанных лесов.

Гость: Гость:

1) промышленные рубки (продуктивные породы древесины (дуб, сосна) 2) сбор ягод, грибов и лекарственных растений (до 30% лекарств РФ производится из лекарственных растений) 3) рекреационная деятельность (дома отдыха, санатории)