Опиши занятия людей в зоне смешанных лесов.
Окружающий мир
Опиши занятия людей в зоне смешанных лесов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) промышленные рубки (продуктивные породы древесины (дуб, сосна) 2) сбор ягод, грибов и лекарственных растений (до 30% лекарств РФ производится из лекарственных растений) 3) рекреационная деятельность (дома отдыха, санатории)
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