Задача №1 Какое количество теплоты потребуется для обращения в воду льда массой 500 г, взятого при температуре 0° С, и для нагревания образовавшейся воды до температуры 20° С? Задача №2 Температура нагревания идеального те...

Физика

Задача №1 Какое количество теплоты потребуется для обращения в воду льда массой 500 г, взятого при температуре 0° С, и для нагревания образовавшейся воды до температуры 20° С? Задача №2 Температура нагревания идеального теплового двигателя 100° С, а холодильника 10° С. Какое количество теплоты отдается холодильнику за 1 с, если двигатель ежесекундно получает от нагревателя 20 кДж энергии? Задача № 3 Воздушный шар объемом 600 м3 наполнен гелием под давлением 0,8∙105 Па. В результате солнечного нагрева температура газа в шаре поднялась от 10° С до 25° С. Определите изменение внутренней энергии газа. Задача №4 В сосуд, содержащий 1 кг воды и некоторое количество льда, при 0° С было введено 200 г водяного пара при 100° С, в результате чего температура смеси стала 60° С. Определите массу льда.

Автор: Гость