Задача №1 Какое количество теплоты потребуется для обращения в воду льда массой 500 г, взятого при температуре 0° С, и для нагревания образовавшейся воды до температуры 20° С? Задача №2 Температура нагревания идеального те...
Физика
Задача №1 Какое количество теплоты потребуется для обращения в воду льда массой 500 г, взятого при температуре 0° С, и для нагревания образовавшейся воды до температуры 20° С? Задача №2 Температура нагревания идеального теплового двигателя 100° С, а холодильника 10° С. Какое количество теплоты отдается холодильнику за 1 с, если двигатель ежесекундно получает от нагревателя 20 кДж энергии? Задача № 3 Воздушный шар объемом 600 м3 наполнен гелием под давлением 0,8∙105 Па. В результате солнечного нагрева температура газа в шаре поднялась от 10° С до 25° С. Определите изменение внутренней энергии газа. Задача №4 В сосуд, содержащий 1 кг воды и некоторое количество льда, при 0° С было введено 200 г водяного пара при 100° С, в результате чего температура смеси стала 60° С. Определите массу льда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Q=cm(T2-T1) Q=2100x0.5(20-0)=21000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Make up sentences of the words given. 1) spring, small, in, on, can, you, the, see, trees, green, leaves. 2) flowers, are, in, wild, summer, fi...
Математика
Периметр прямоугольника равен 54 см. Одна из сторон равна 9 см. Чему равна другая ст??рона? Помогите решить задачи с 11 по В2! Спасибо!!!