Тужить мати переносне значення
Українська мова
Тужить мати переносне значення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумуэ мати (цей найкращій) горюе мати плаче мати
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