Тужить мати переносне значення

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Тужить мати переносне значення
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Автор: Гость
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Гость:
Сумуэ мати (цей найкращій) горюе мати плаче мати
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