Расставьте запятые. 4. Шахтёры выходцы из центральных российских губерний и с Украины сели- лись по хуторам у казаков. (Фад.) 5. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова ста- ричок. (Ч.) ё. Ухаживала за мно...

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Расставьте запятые. 4. Шахтёры выходцы из центральных российских губерний и с Украины сели- лись по хуторам у казаков. (Фад.) 5. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова ста- ричок. (Ч.) ё. Ухаживала за мной одна девушка поль- ка. (М. Г.) 7. А враги дурни думают что мы смерти боимся. (Фад.) 8. Угрюм и одинок грозой оторванный листок я вырос в сумрачных стенах душой дитя судьбой монах. (Л.) 9. Доктринёр и несколько педант он любил поучительно наставлять. (Герц.) 10. Вот оно объясне- ние. (Л. Т.) 11. Он Челкаш чувствовал себя в силе по- вернуть эту жизнь и так и этак. (М. Г.) 12. Слёзы уни- жения они были едки. (Фед.) 13. Нас русских двое толь- ко было а все остальные латыши. (Н. О.) 14. ...У меня, брат, есть на примете придворный официант: так собака накормит, что просто не встанешь. (Г.) 15. Никогда грешница не пью. (Ч.) 16. Мужик простак... нашёл Чер- вонец на земле. (Кр.) 17. Кирила Петрович выписал для своего маленького Саши француза учителя. (П.) 18. Кто не знает полевого тетерева берёзовика? (Акс.) 19. Ходил на Оку кормилицу и на Цну голубку и на Волгу матушку и много людей видал. (Т.) 20. Девочки подростки на другом углу площади водили хороводы. (Т.) 21. Аист всюду сопровождал своего нового хозяина друга. (Кор.) 22. Стрекочут хлопотливые кузнечики суетятся мыши полёвки. (М. Г.) 23. Вверх и вниз летала бабочка ка- пустница с лимонными жилками на кремовых крылыш-ках. (Кат.) 24. От Кубани до реки Урала горький дух полынь травы. (Сурк.) 25. Во рту у Кондрата Майданни- кова горько от табаку самосаду. (Ш.) 26. Красавица гор- ничная ловко взбивала подушки

Автор: Гость