Укажіть рецептори слухової сенсорної системи: а)колбочки б)волоскові клітини ??)механорецептори г)ноцирецептори

Биология
Укажіть рецептори слухової сенсорної системи: а)колбочки б)волоскові клітини ??)механорецептори г)ноцирецептори
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волосковые клетки Ответ б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте запятые. 4. Шахтёры выходцы из центральных российских губерний и с Украины сели- лись по хуторам у казаков. (Фад.) 5. Тут на широк...
Ответить
Русский язык
просклонять по падежам словосочетания: три минуты,трое друзей
Ответить
Окружающий мир
Опиши занятия людей в зоне смешанных лесов.
Ответить
Математика
Собственная скорость теплохода в 9 раз больше скорости течения реки. Найдите собс??венную скорость теплохода и скорость течения реки, если , двигая...
Ответить
Русский язык
Помогите пожайлуста мне очень надо к завтрашнему дню заранее спасибо
Ответить