Укажіть рецептори слухової сенсорної системи: а)колбочки б)волоскові клітини ??)механорецептори г)ноцирецептори
Биология
Укажіть рецептори слухової сенсорної системи: а)колбочки б)волоскові клітини ??)механорецептори г)ноцирецептори
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волосковые клетки Ответ б
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