Помогите с английским пожалуйста ! Даю 40 баллов
Английский язык
Помогите с английским пожалуйста ! Даю 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B4 -him B5 -can B6 -doesn't value B7 -was given B8 -did B9 -had happened B10 -was taking B11 -was B12 -will grow up B13 -unavoidable B14 -optimistically B15 -integration B16 -cultural B17 -discrimination B18 -disabled
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Два друга живущие в разных городах решили встретиться. Один на скутере выехал из Рязани а второй в это же время на машине из Владимира. Расстояние ...
Русский язык
(ДА-НЕТ) Вам предстоит согласиться или не согласиться с теми утверждениями, которые вы прочтёте. За каждый правильный ответ – 1 балл. 1. Язык – сре...