7 (1 7 )=1 какие знаки нужно поставить
Математика
7 (1 7 )=1 какие знаки нужно поставить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-(7-1)=1 Проверка (7-1)=6 7-6=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два друга живущие в разных городах решили встретиться. Один на скутере выехал из Рязани а второй в это же время на машине из Владимира. Расстояние ...
Русский язык
(ДА-НЕТ) Вам предстоит согласиться или не согласиться с теми утверждениями, которые вы прочтёте. За каждый правильный ответ – 1 балл. 1. Язык – сре...
Биология
Укажіть рецептори слухової сенсорної системи: а)колбочки б)волоскові клітини ??)механорецептори г)ноцирецептори
Русский язык
Расставьте запятые. 4. Шахтёры выходцы из центральных российских губерний и с Украины сели- лись по хуторам у казаков. (Фад.) 5. Тут на широк...