Определи и укажи падежи других имён существительных.У норы добычи ждёт,притаивши??ь,серый кот.мышь осталась без хвоста,вырываясь от кота.а теперь и за версту не приблизится к коту.крыса старая-и та,видя грозного кота,убежит в н...
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Определи и укажи падежи других имён существительных.У норы добычи ждёт,притаивши??ь,серый кот.мышь осталась без хвоста,вырываясь от кота.а теперь и за версту не приблизится к коту.крыса старая-и та,видя грозного кота,убежит в нору под дом,чтоб не встретиться с котом.там сидит и в темноте вспоминает о коте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норы-Р.п. Добычи-Р.п. Кот-И.п Мышь-И.п. Хвоста-Р.п. Версту-В.п. Коту-Д.п. Крыса-И.п Кота-Р.п. Нору-В.п. Дом-И.п Котом-Т.п. Коте-П.п.
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