Определи и укажи падежи других имён существительных.У норы добычи ждёт,притаивши??ь,серый кот.мышь осталась без хвоста,вырываясь от кота.а теперь и за версту не приблизится к коту.крыса старая-и та,видя грозного кота,убежит в н...

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Определи и укажи падежи других имён существительных.У норы добычи ждёт,притаивши??ь,серый кот.мышь осталась без хвоста,вырываясь от кота.а теперь и за версту не приблизится к коту.крыса старая-и та,видя грозного кота,убежит в нору под дом,чтоб не встретиться с котом.там сидит и в темноте вспоминает о коте.

Автор: Гость