Решите пример (22258+258840)-300
Математика
Решите пример (22258+258840)-300
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Ответ: 280798, первое действие в скобках.
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