1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b),якщоa=2 b=-3

Математика
1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b),якщоa=2 b=-3
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Гость:
Прости, что верх головой, так уж сфотографировалось 
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