1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b),якщоa=2 b=-3
Математика
1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b),якщоa=2 b=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости, что верх головой, так уж сфотографировалось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите плиз) информатика Ввод 10 элементов массива случайным образом из диапаз??на от (-50,50). Посчитать кол-во отрицательных чисел. Написать ...
Математика
Русский язык
Определи и укажи падежи других имён существительных.У норы добычи ждёт,притаивши??ь,серый кот.мышь осталась без хвоста,вырываясь от кота.а теперь и...
Математика