Помогите плиз) информатика Ввод 10 элементов массива случайным образом из диапаз??на от (-50,50). Посчитать кол-во отрицательных чисел. Написать программу

Информатика
Помогите плиз) информатика Ввод 10 элементов массива случайным образом из диапаз??на от (-50,50). Посчитать кол-во отрицательных чисел. Написать программу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   a: array[1..10] of integer;   i, n: integer; begin   for i := 1 to 10 do   begin     a[i] := random(101) - 50;     if a[i] < 0 then n := n + 1;     write(a[i]:4);   end;   writeln;   writeln('Количество отрицательных = ', n); end. Тестовое решение   30   1 -23 -36  15 -40  18  38  43  47 Количество отрицательных = 3
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