Помогите плиз) информатика Ввод 10 элементов массива случайным образом из диапаз??на от (-50,50). Посчитать кол-во отрицательных чисел. Написать программу
Информатика
Помогите плиз) информатика Ввод 10 элементов массива случайным образом из диапаз??на от (-50,50). Посчитать кол-во отрицательных чисел. Написать программу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a: array[1..10] of integer; i, n: integer; begin for i := 1 to 10 do begin a[i] := random(101) - 50; if a[i] < 0 then n := n + 1; write(a[i]:4); end; writeln; writeln('Количество отрицательных = ', n); end. Тестовое решение 30 1 -23 -36 15 -40 18 38 43 47 Количество отрицательных = 3
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