Решите 9 пожалуйста

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Физика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V= 1 м3 p=800 кг / м3   F- ?                     Решение: F = m * g = p * V * g = 800*1*10=8000 Н
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