Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода через 3 часа расстояние между ними было 27 км первый пешеход шел со скоростью пять километров в час с какой скоростью шел второй пешеход

Математика

Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода через 3 часа расстояние между ними было 27 км первый пешеход шел со скоростью пять километров в час с какой скоростью шел второй пешеход

Автор: Гость