Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода через 3 часа расстояние между ними было 27 км первый пешеход шел со скоростью пять километров в час с какой скоростью шел второй пешеход
Математика
Из поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода через 3 часа расстояние между ними было 27 км первый пешеход шел со скоростью пять километров в час с какой скоростью шел второй пешеход
Ответ(ы):
Гость:
1)27:3=9 2)9 умножить на 5=20км
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