Відповідь на подразнення за участі нервової системи називається: а)Таксисом б)Рефлексом в)Тропізмом г)Подразливістю

Биология
Відповідь на подразнення за участі нервової системи називається: а)Таксисом б)Рефлексом в)Тропізмом г)Подразливістю
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Гость:
Рефлекс- ответная реакция организма на раздражение при участии ЦНС.
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