ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!! ЗАВТРА ОТВЕЧАТЬ БУДУУ!!!! ХЕЛП МИ ПЛИИС И ТАК: задание 1 и 4 зар??нее благодарю:3

Гость: Гость:

1)1. Газовая оболочка Земли, которая окружает планету. 2. Атмосфера состоит из : тропосфера, стратосфера, мезосфера, теромфера, экзосфера. 3. Состоит из азота, кислорода, аргона, углекислого газа, неона, гелия, метана, водорода, криптона, ксенона и закись азота. 4. Северное сияние, молния, туман, мгла, гроза, метель, смерч, изморозь и др. 4)Методы изучения атмосферы могут быть разделены на следующие три группы: I. Изучение стратосферы с земли (стратоземный метод) ; II. Изучение стратосферы приборами, направляемыми без человека (метод стратоприборов) ; III. Изучение стратосферы приборами отправляемыми с человеком (метод стратонавтов) . Стратоплан Фармана В каждой из этих групп применяются разные способы. Рассмотрим эти методы в общих чертах.