Кого называли "ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА" и что они сделали ХОРОШЕГО для России ?
История
Кого называли "ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА" и что они сделали ХОРОШЕГО для России ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Птенцы гнезда Петрова" - так Пушкин А. С. назвал в поэме "Полтава" (1829) ближайших сподвижников Петра I: Апраксины Ф. М. и П. М. , Шереметьева Б. П. , Головины А. М. и Г. И. , графа Брюса В. Я. , барона Шафирова П. П. , генералов Гордона П. и Боура Р. Х. , князя Репнина А. И. , Меншикова А. Д. , графа Головина Ф. А. , Феофана Прокоповича. Современные историки относят к "гнезду" более широкий круг лиц.
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