Анюта куда-то положила свою любимую книгу и никак не может найти. Подпиши под цент??альным рисунком, какие эмоции она испытывает. Зачеркни рисунки тех вариантов её действий, которые ты считаешь неправильными

Обществознание
Анюта куда-то положила свою любимую книгу и никак не может найти. Подпиши под цент??альным рисунком, какие эмоции она испытывает. Зачеркни рисунки тех вариантов её действий, которые ты считаешь неправильными
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тут нету картинки, я думаю что она испытывает эмоции страха.
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