Анюта куда-то положила свою любимую книгу и никак не может найти. Подпиши под цент??альным рисунком, какие эмоции она испытывает. Зачеркни рисунки тех вариантов её действий, которые ты считаешь неправильными

Обществознание

Анюта куда-то положила свою любимую книгу и никак не может найти. Подпиши под цент??альным рисунком, какие эмоции она испытывает. Зачеркни рисунки тех вариантов её действий, которые ты считаешь неправильными

Автор: Гость