Антону в воскресенье во время обеда позвонили друзья и позвали гулять помоги определить время звонка если антон проснулся в 9 часов утра за 1 час он умылся и позавтрокал за тем 2 часа читал книгу 1 час гулял с собакой перед обе...
Математика
Антону в воскресенье во время обеда позвонили друзья и позвали гулять помоги определить время звонка если антон проснулся в 9 часов утра за 1 час он умылся и позавтрокал за тем 2 часа читал книгу 1 час гулял с собакой перед обедом 2 часа клеил модель корабля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 15:00 ему позвонили
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