Антону в воскресенье во время обеда позвонили друзья и позвали гулять помоги определить время звонка если антон проснулся в 9 часов утра за 1 час он умылся и позавтрокал за тем 2 часа читал книгу 1 час гулял с собакой перед обе...

Математика

Антону в воскресенье во время обеда позвонили друзья и позвали гулять помоги определить время звонка если антон проснулся в 9 часов утра за 1 час он умылся и позавтрокал за тем 2 часа читал книгу 1 час гулял с собакой перед обедом 2 часа клеил модель корабля?

Автор: Гость