За 2 ч. равномерного движения турист проходил 9 км. Какое расстояние он пройдет за 6 ч, если будет двигаться так же? Сколько часов ему понадобится, чтобы пройти 18 км двигаясь в том же темпе?
Математика
За 2 ч. равномерного движения турист проходил 9 км. Какое расстояние он пройдет за 6 ч, если будет двигаться так же? Сколько часов ему понадобится, чтобы пройти 18 км двигаясь в том же темпе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Ответ : 27 км . 2 Ответ 4 часа
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