За 2 ч. равномерного движения турист проходил 9 км. Какое расстояние он пройдет за 6 ч, если будет двигаться так же? Сколько часов ему понадобится, чтобы пройти 18 км двигаясь в том же темпе?

Математика

За 2 ч. равномерного движения турист проходил 9 км. Какое расстояние он пройдет за 6 ч, если будет двигаться так же? Сколько часов ему понадобится, чтобы пройти 18 км двигаясь в том же темпе?

Автор: Гость