-98+(-5,6)+4,7-(-5,6)=
Математика
-98+(-5,6)+4,7-(-5,6)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-98+(-5,6)+4,7-(-5,6) -98-5,6+4,7+5,6(убрал лишние знаки и скобки) -103.6+10.3=-93.3
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