В детской песенке на стихи Юнны Мориц есть такие строчки по роще калиновой , по роще осиновой На именины к щнку В шляпе малиновой Шёл ёжик резиновый С дырочкой в правом боку. Какие слова не связаны по смыслу со словом шёл по ро...

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В детской песенке на стихи Юнны Мориц есть такие строчки по роще калиновой , по роще осиновой На именины к щнку В шляпе малиновой Шёл ёжик резиновый С дырочкой в правом боку. Какие слова не связаны по смыслу со словом шёл по роще, на именины. к щенку, с дырочкой , все слова связаны по смыслу со словом шёл

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