Cos a=0,6 и 0lt;alt;п/2 найдите sin, tg, ctg
Математика
Cos a=0,6 и 0lt;alt;п/2 найдите sin, tg, ctg
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Гость:
Вот. ..... так....вот......так
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