Сделайте пж задание 4, и вывод. Умоляю заранее спасибо

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Производя́щее хозя́йство — хозяйство, где основным источником существования являются выращиваемые культурные растения и домашние животные. При переходе от присваивающего хозяйства к производящему общество перешло от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Это был сложный и длительный процесс, который начался 12 — 10 тыс. лет назад. Лишь соединение растениеводства со скотоводством стало решающим моментом в развитии хозяйства. Повысилась производительность труда и появилась возможность накопления избыточного продукта: у земледельцев — зерна, у ранних животноводов — скота. С развитием земледелия и подвижного скотоводства постепенно возникает социальное расслоение, раннеклассовые отношения, в частности рабовладельческие и феодальные. Появились городские торговые центры. Присваивающее хозяйство — хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты, собирательстваи рыболовства, что соответствует самой древней стадии хозяйственно-культурной истории человечества. «Присваивающей» эта стадия называется довольно условно, так как деятельность охотников, собирателей и рыболовов не ограничивается простым присвоением, а включает ряд довольно сложных моментов как в организации труда, так и в переработке продукции, требующей разнообразных технических навыков. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – произошедший в позднепервобытном обществе революционный переворот в производстве, связанный, как правило, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для формирования раннеклассового общества.