С данными корнями образуйте глаголы неопределенной формы при помощи суфиксов -а- -я- -у- -и- слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз- и всё

Русский язык

С данными корнями образуйте глаголы неопределенной формы при помощи суфиксов -а- -я- -у- -и- слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз- и всё

Автор: Гость