С данными корнями образуйте глаголы неопределенной формы при помощи суфиксов -а- -я- -у- -и- слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз- и всё
Русский язык
С данными корнями образуйте глаголы неопределенной формы при помощи суфиксов -а- -я- -у- -и- слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз- и всё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жарить,решить,чистить,уметь,рубить,сесть(может быть),дарить,болеть,хохотать,паять(может быть),готовить,учить,морозить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Синтаксический разбор предложения на кахахском языке " Қазақстанда табылған минералды сулардың емдік қасиеті бар
Алгебра