С данными корнями образуйте глаголы неопределенной формы при помощи суфиксов -а- -я- -у- -и- слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз- и всё

Русский язык
С данными корнями образуйте глаголы неопределенной формы при помощи суфиксов -а- -я- -у- -и- слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз- и всё
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жарить,решить,чистить,уметь,рубить,сесть(может быть),дарить,болеть,хохотать,паять(может быть),готовить,учить,морозить
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