Помогите решить все подробно, очень нужно
Алгебра
Помогите решить все подробно, очень нужно
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Гость:
Не чего не видно на фотке скин ещё раз?
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