Тележка двигалась вдоль наклонной плоскасти с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показывал 7с. тележка находилась против отметки 70 сантиметров в момент времени 9 секунд против отметки 80 сантиметров и 15 секунд ...

Физика

Тележка двигалась вдоль наклонной плоскасти с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показывал 7с. тележка находилась против отметки 70 сантиметров в момент времени 9 секунд против отметки 80 сантиметров и 15 секунд против отметки 230 км С каким ускорением двигалась тележка

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