( 61 балл) Как определить связь между молекулами? ( одинарная, двойная, тройная и т.д Например какая связь в NH3, O2, H2, N2, SiO2. И как вы определили , объясните пожалуйста . ( меня не было на этой теме) .
Химия
( 61 балл) Как определить связь между молекулами? ( одинарная, двойная, тройная и т.д Например какая связь в NH3, O2, H2, N2, SiO2. И как вы определили , объясните пожалуйста . ( меня не было на этой теме) .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, это надо смотреть по валентностям в данных соединениях, общего принципа так сходу и не выдумаешь... Лучший способ - нарисовать структурную формулу. NH3 - водород всегда одновалентен, поэтому там все связи одинарные (Н-N(H)-H). О2 - кислород всегда двухвалентен, посему связь там может быть толькл двойная (О=О) H2 - про водород я уже говорил, одинарная (Н-Н) N2 - А вот здесь связь будет тройная, и это, наверное, никак не объяснишь школьнику, тут запоминай. SiO2 - опять же, кислород двухвалентен, а кремний в данном случае - четырехвалентен. Тогда все связи будут двойными.
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