Так конкурсик! на 25 Баллов ! кто правильно ответит ,получит их а так же благодарнос??ь и лучший ответ! Вопрос 746366*4266*3:2:2:2+423
Математика
Так конкурсик! на 25 Баллов ! кто правильно ответит ,получит их а так же благодарнос??ь и лучший ответ! Вопрос 746366*4266*3:2:2:2+423
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
746366×4266×3÷2÷2÷2+423=1193889431.615 746366×4266=3183997356 3183997356×3=95519920681 95519920681÷2=4775996034,5 4775996034,5÷2=2387998017,25 2387998017,25÷2=1193889008,615 1193889008,615+423=1193889431,615
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