Ребята Помогите пажалусто.Прочитай пословицы.Объясни их смысл.1.Крепкую дружбу и ??опором (не) разрубишь.2.Из чёрного пса (не) сделаешь белой собаки.3.Легко забыть то,чего (не)знаешь.4.После драки кулаками (не)машут.5.Под лежач...
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Ребята Помогите пажалусто.Прочитай пословицы.Объясни их смысл.1.Крепкую дружбу и ??опором (не) разрубишь.2.Из чёрного пса (не) сделаешь белой собаки.3.Легко забыть то,чего (не)знаешь.4.После драки кулаками (не)машут.5.Под лежачий камень вода (не)течёт.6.По воробьям из пушки (не)стреляют. Спиши пословицы,раскрывая скобки. назови общую орфограмму: .Выпиши слова с парным согласным в середине слова.Выполни проверку. .ВЫпищи два слова с ь,чтобы он выполнял разную работу.Укажи эту работу подбери и запиши ещё по два слова в каждую группу. 1) - 2) - . пажалусто очень срочно надеюсь на вас)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Настоящей дружбе ссоры и препятствия не страшны.(не разрубишь) 2) Как не старайся, ничего изменить нельзя (не сделаешь) 3) Если ты ничего не учишь, то знать тоже ничего не будешь.( не знаешь ) 4) Н ичего нельзя изменить когда уже поздно (не машут ) 5) Кто не пытается сделать что-то, у того не получится ( не течет ) 6) Тратить силы впустую (не стреляют )
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