Ребята Помогите пажалусто.Прочитай пословицы.Объясни их смысл.1.Крепкую дружбу и ??опором (не) разрубишь.2.Из чёрного пса (не) сделаешь белой собаки.3.Легко забыть то,чего (не)знаешь.4.После драки кулаками (не)машут.5.Под лежач...

Гость: Гость:

1) Настоящей дружбе ссоры и препятствия не страшны.(не разрубишь) 2) Как не старайся, ничего изменить нельзя (не сделаешь) 3) Если ты ничего не учишь, то знать тоже ничего не будешь.( не знаешь ) 4) Н ичего нельзя изменить когда уже поздно (не машут ) 5) Кто не пытается сделать что-то, у того не получится ( не течет ) 6) Тратить силы впустую (не стреляют )