Сойлем курап айт. Перевод
Қазақ тiлi
Сойлем курап айт. Перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сөйлем құрап , айт. Составив предложение, скажи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
( 61 балл) Как определить связь между молекулами? ( одинарная, двойная, тройная и т.д Например какая связь в NH3, O2, H2, N2, SiO2. И как вы опре...
Русский язык
Ребята Помогите пажалусто.Прочитай пословицы.Объясни их смысл.1.Крепкую дружбу и ??опором (не) разрубишь.2.Из чёрного пса (не) сделаешь белой собак...
Математика
Так конкурсик! на 25 Баллов ! кто правильно ответит ,получит их а так же благодарнос??ь и лучший ответ! Вопрос 746366*4266*3:2:2:2+423