Арина занимается спортом. Её утренняя тренировка заканчивается в 12 ч. Обычно трен??ровка состоит из трёх частей, продолжииельностью 1 ч каждая. Это занятие по общефизической подготовке, занятие на тренажераз и занятие в бассей...
Математика
Арина занимается спортом. Её утренняя тренировка заканчивается в 12 ч. Обычно трен??ровка состоит из трёх частей, продолжииельностью 1 ч каждая. Это занятие по общефизической подготовке, занятие на тренажераз и занятие в бассейне. Занятие по обдефизической подготовке продолжается с 9 до 10 часов утра, бассейн открыт с 10 до 15 ч, а в тренажерном зале обычно с 11 до 12 ч проходит собрание. Куда Арина пойдёт после занятия по общефизической подготовке? Какое занятие будет последним?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ОФП с 9 до 10 2) тренажерный зал с 10 до 11 (т.к. с 11 до 12 там собрание, а тренировка должна пройти до 12), 3) бассейн с 11 д 12.
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