Арина занимается спортом. Её утренняя тренировка заканчивается в 12 ч. Обычно трен??ровка состоит из трёх частей, продолжииельностью 1 ч каждая. Это занятие по общефизической подготовке, занятие на тренажераз и занятие в бассей...

Математика

Арина занимается спортом. Её утренняя тренировка заканчивается в 12 ч. Обычно трен??ровка состоит из трёх частей, продолжииельностью 1 ч каждая. Это занятие по общефизической подготовке, занятие на тренажераз и занятие в бассейне. Занятие по обдефизической подготовке продолжается с 9 до 10 часов утра, бассейн открыт с 10 до 15 ч, а в тренажерном зале обычно с 11 до 12 ч проходит собрание. Куда Арина пойдёт после занятия по общефизической подготовке? Какое занятие будет последним?

Автор: Гость