Асем села в 7 вагон , считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон считая с конца п??езда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? Решите уроавнением!

Математика

Асем села в 7 вагон , считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон считая с конца п??езда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? Решите уроавнением!

Автор: Гость