Асем села в 7 вагон , считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон считая с конца п??езда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? Решите уроавнением!

Математика
Асем села в 7 вагон , считая с начала поезда, а Марина села в 7 вагон считая с конца п??езда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде? Решите уроавнением!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Але вы че совсм куку с начало 7 вагонов нарисуйте и девочки сели в одном вагоне значит еще 6 надо приписать в конец  15
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